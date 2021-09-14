Движение по Бородинскому мосту ограничат с 21 сентября

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Движение транспорта будет ограничено на Бородинском мосту с 21 сентября по 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 21 сентября на Бородинском мосту будет ограничено движение автомобилей в связи с дорожными работами", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что с 21 сентября по 10 октября на мосту будет ограничено движение в районе Ростовской набережной по одной полосе в каждом направлении с ликвидацией выделенной полосы для общественного транспорта. С 11 октября по 1 декабря будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении.

Все ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что движение на участке дублера Волоколамского шоссе на севере столицы ограничат в связи с проведением инженерных работ по 20 декабря 2021 года. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса для движения на участке от дома 7 до дома 1.