Бочкарев сообщил о завершении одной из самых сложных тоннелепроходок на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проходка двухпутного тоннеля между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" оказалась одной из самых сложных во время строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Тоннелепроходческий щит "Виктория" диаметром 10 метров проложил двухпутный тоннель протяженностью порядка 1 690 метров между будущими станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" строящегося восточного участка БКЛ в достаточно сложных условиях", – сказал он.
Глава Стройкомплекса объяснил, что "Виктории" пришлось идти в непосредственной близости от действующей станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии и под коллектором подземной реки Нищенка, из-за чего мониторинг состояния почв и ближайших сооружений велся круглосуточно.
Гендиректор "Мосинжпроекта" подчеркнул, что работы осложнялись неустойчивыми грунтами, залегающими под Нагатинским затоном и Москвой-рекой. Из-за этого, по его словам, прямо посередине пути на специальной площадке была произведена замена режущего инструмента тоннелепроходческого комплекса.
Ранее Бочкарев рассказал, что станция БКЛ "Нагатинский Затон" готова на 60%. По его словам, монолитные работы на станции завершены на 86%, земляные – более чем на 91%. Специалисты приступили к внутренней отделке помещений.
7 декабря Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ) от станции "Мнёвники" до "Каховской". Президент принял участие в открытии по видеосвязи.
Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". Это первый случай с 1935 года, когда в столичной подземке открыли сразу 10 станций.
Почти 85 тыс пассажиров воспользовались новыми станциями БКЛ с начала их работы
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