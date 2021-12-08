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Культура

14:42

Музыкальный альбом выпустили в честь открытия нового участка БКЛ

культура транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К открытию нового участка Большой кольцевой линии метро на основных стриминговых площадках вышел "Большой кольцевой альбом", записанный российскими знаменитостями и блогерами. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Во вторник в Москве открыли самый масштабный участок в современной истории столичного метро... <...> К значимому городскому событию по заказу правительства Москвы записали и выложили в свободный доступ музыкальный альбом из десяти треков, посвященных проекту БКЛ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в записи альбома приняли участие в том числе Айза, Айкью, Kedr, Строева Мира, Moreart и Alekseia, а также Vavan, он же Владимир Селиванов, исполнивший роль Вована в сериале "Реальные пацаны".

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке заработали сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

Москвичи проехали по новому участку БКЛ

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