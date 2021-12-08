Почти 85 тыс пассажиров уже воспользовались открывшимися накануне станциями БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 85 тысяч пассажиров воспользовались открывшимися накануне станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В первый вечер работы станциями воспользовались 53 тысячи человек, среди них 29 тысяч вошли в метро, а 24 тысячи сделали пересадки. Утром по новому участку БКЛ проехала 31 тысяча пассажиров.

"Топ-3 популярных станций нового участка БКЛ в первый день: "Воронцовская" – 11,3 тысячи, "Кунцевская" – 9,3 тысячи, "Мичуринский проспект" – 6,7 тысячи", – говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли участок БКЛ от станции "Мнёвники" до "Каховской". Впервые с 1935 года в столичной подземке открыли сразу 10 станций.

Открытый участок метро включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".

