Владельцы карт "Тройка" получат подарки за поездки с новых станций метро БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро получат возможность поучаствовать в акции со скидками до 90% на товары и услуги. Предложение действует для пользователей подземки, зарегистрированных в мобильном приложении "Город".

Для участия необходимо совершить поездку хотя бы с одной новой станции БКЛ с 8 по 12 декабря, воспользовавшись картой "Тройка".

Станции, участвующие в акции:

"Терехово";

"Кунцевская";

"Давыдково";

"Аминьевская";

"Мичуринский проспект";

"Проспект Вернадского";

"Новаторская";

"Воронцовская";

"Зюзино";

"Каховская".

Каждый пассажир, выполнивший условия, получит доступ к эксклюзивным предложениям от компаний-партнеров. Участникам будут доступны скидки до 90% на продукты питания, товары из интернет-магазинов, медицинские услуги и многое другое.

Список всех предложений можно посмотреть в приложении в разделе "БКЛ", который станет доступен только тем, кто выполнит условия акции. Для получения подарков обязательна привязка "Тройки" к мобильному приложению "Город".