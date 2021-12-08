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Транспорт

18:06

Владельцы карт "Тройка" получат подарки за поездки с новых станций метро БКЛ

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиры 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро получат возможность поучаствовать в акции со скидками до 90% на товары и услуги. Предложение действует для пользователей подземки, зарегистрированных в мобильном приложении "Город".

Для участия необходимо совершить поездку хотя бы с одной новой станции БКЛ с 8 по 12 декабря, воспользовавшись картой "Тройка".

Станции, участвующие в акции:

  • "Терехово";
  • "Кунцевская";
  • "Давыдково";
  • "Аминьевская";
  • "Мичуринский проспект";
  • "Проспект Вернадского";
  • "Новаторская";
  • "Воронцовская";
  • "Зюзино";
  • "Каховская".

Каждый пассажир, выполнивший условия, получит доступ к эксклюзивным предложениям от компаний-партнеров. Участникам будут доступны скидки до 90% на продукты питания, товары из интернет-магазинов, медицинские услуги и многое другое.

Список всех предложений можно посмотреть в приложении в разделе "БКЛ", который станет доступен только тем, кто выполнит условия акции. Для получения подарков обязательна привязка "Тройки" к мобильному приложению "Город".

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