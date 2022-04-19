Более 370 млн пассажиров перевезли поезда на МЦД со дня запуска – Ликсутов

С момента своего запуска Московские центральные диаметры (МЦД) перевезли примерно 370 миллионов пассажиров. Об этом на странице в телеграм-канале рассказал глава Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что МЦД – это полноценная альтернатива метро и МЦК, в том числе для коротких поездок внутри Москвы. В среднем в будни первые два диаметра перевозят 570 тысяч пассажиров, а по итогам марта поток составил 15 миллионов человек.

Сейчас совместно с РЖД продолжается подготовка к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.