Чехия приостановит выдачу шенгенских виз

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Чехия приостановит с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении посольства страны в Москве.

Правительство приняло резолюцию в соответствии с объявленной ЧС из-за распространения заболевания.

"С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз", – отмечают в посольстве. Это касается также членов семей граждан ЕС, уточняет дипмиссия.

ЧС действует с 14:00 12 марта 30 дней. Въезд в Чехию запрещен иностранцам из 30 стран с высоким риском, кроме людей с постоянным местом жительства там.

Из Германии и Австрии возможно пересечь границу только через 11 пограничных пунктов. С полуночи 13 марта возобновляется контроль на немецкой и австрийской границах Чехии.

Присутствие людей в местах общественного питания запрещено с 20:00 до 6:00. Нельзя попасть в развлекательные заведения, тренажерные залы, солярии, спа-центры, спортивные объекты/площадки, природные или искусственные места купания, бассейны.

С 13 марта запрещены художественные представления, кинопоказы, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные мероприятия, выставки, фестивали, шоу, дегустации, рынки и ярмарки с участием более 30 человек одновременно. Международные поезда и автобусы останавливаются с полуночи 13 марта, путешествовать можно будет только на машине или на самолете.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. В материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.

Инфицированы граждане 115 стран, в том числе и России. Здесь 12 марта обнаружили новые случаи заражения, теперь их стало 34.

Четверо находятся в Москве, один – в Калининграде, еще один – в Краснодарском крае. Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Всего в столице – 19 случаев.

С 13 марта пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостанавливается. Это касается тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.