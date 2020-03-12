Более тысячи человек скончались в Италии от коронавируса

Фото: ТАСС/EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Общее число случаев заражения в Италии за сутки выросло почти на три тысячи, передает РИА Новости. Всего погибло более тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Сегодня, 12 марта, выздоровели 213 пациентов, всего – 1258. Скончались на сегодняшний день 188 человек. В общей сложности заразились, если считать скончавшихся и выздоровевших, свыше 15 тысяч человек.

С 13 марта пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостанавливается. Это касается тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. В материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.

Инфицированы граждане 115 стран, в том числе и России. Здесь 12 марта обнаружили новые случаи заражения, теперь их стало 34.

Четверо находятся в Москве, один – в Калининграде, еще один – в Краснодарском крае. Они посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Всего в столице – 19 случаев.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.