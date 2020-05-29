Нарколог рассказал о последствиях COVID-19 для курильщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Длительный стаж курения негативно сказывается на работе легких, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам при заражении коронавирусом, рассказал врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, курение само по себе опасно, однако во время болезни и вовсе должно быть исключено.

"При осложнениях COVID-19 легкие становятся главным органом-мишенью. Курение тоже воздействует на легкие и тоже снижает газообмен, вызывая нехватку кислорода. При пневмонии курение противопоказано", – заявил Смышляев.

Врач отметил, что у пациента с коронавирусом или пневмонией желание курить пропадает само собой, поскольку организм ищет любые пути для выживания. В связи с этим существует мнение, что COVID-19 может отучить население от страсти к табаку.

"С другой стороны, у достаточно большого количества населения высокая психическая зависимость от курения. Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально", – резюмировал нарколог.

Ранее о риске тяжелого течения COVID-19 у курильщиков также сообщали в Роспотребнадзоре. Там отмечали, что курение увеличивает риск попадания инфекции в организм через рот. По данным ведомства, постоянное насыщение никотином ослабляет организм в борьбе с инфекцией.