Ожирение назвали фактором, влияющим на госпитализацию при COVID-19

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Ученые из Университета Глазго в Великобритании определили факторы, которые повышают риски заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

В число показателей здоровья, которые могут оказать влияние на COVID-19, специалисты внесли ожирение, курение и медленную ходьбу. При этом ранее сообщалось, что коронавирус протекает сложнее у людей с хроническими заболеваниями.

В новом исследовании специалисты задействовали данные проекта UK Biobank. В нем собраны образцы ДНК граждан страны. Ученые воспользовались метриками 428 тысяч добровольцев, у 340 ранее был выявлен коронавирус.

На основе собранных данных специалисты пришли к выводу, что наибольшее отягчающее обстоятельство для COVID-19 – это ожирение. Оно удваивает риск госпитализации.

Предположительно, это вызвано выработкой большего числа молекул рецептора ACE2 при ожирении, а именно его использует коронавирус для проникновения в здоровые клетки.

Ранее другая группа ученых выступила с предложением лечить мужчин от коронавируса с помощью препаратов, подавляющих синтез тестостерона. В своем исследовании специалисты указали на связь между этим процессом и тяжестью течения заболевания.

