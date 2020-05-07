Ожирение назвали фактором, влияющим на госпитализацию при COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Университета Глазго в Великобритании определили факторы, которые повышают риски заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
В число показателей здоровья, которые могут оказать влияние на COVID-19, специалисты внесли ожирение, курение и медленную ходьбу. При этом ранее сообщалось, что коронавирус протекает сложнее у людей с хроническими заболеваниями.
В новом исследовании специалисты задействовали данные проекта UK Biobank. В нем собраны образцы ДНК граждан страны. Ученые воспользовались метриками 428 тысяч добровольцев, у 340 ранее был выявлен коронавирус.
На основе собранных данных специалисты пришли к выводу, что наибольшее отягчающее обстоятельство для COVID-19 – это ожирение. Оно удваивает риск госпитализации.
Предположительно, это вызвано выработкой большего числа молекул рецептора ACE2 при ожирении, а именно его использует коронавирус для проникновения в здоровые клетки.
Ранее другая группа ученых выступила с предложением лечить мужчин от коронавируса с помощью препаратов, подавляющих синтез тестостерона. В своем исследовании специалисты указали на связь между этим процессом и тяжестью течения заболевания.
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