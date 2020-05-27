В Роспотребнадзоре сообщили о риске тяжелого течения COVID-19 у курильщиков

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Стало известно о повышенном риске тяжелого течения заболевания COVID-19 у курящих людей. Об этом предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Так, по данным ведомства, курение ослабляет организм в борьбе с "респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом".

"В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - поясняется на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что курение увеличивает риск попадания инфекции в организм через рот. Заражение может произойти в процессе курения сигарет или других табачных изделий.

Кроме того, в зоне риска оказывается также организм "пассивного курильщика", который вдыхает табачный дым.

Ранее биолог перечислила системы организма, подлежащие первоочередной проверке после перенесенного заболевания COVID-19. Речь идет о трех основных системах организма человека.