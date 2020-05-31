Россиянам рассказали, как бросить курить

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Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков рассказал, как нужно бросать курить. Он заявил, что купировать абстинентный синдром никотиноболезни совершенно несложно, передает RT.
К основному фактору, который определяет зависимость человека от табака, специалист отнес социально-психологический. Зыков заявил, что именно это часто диктует поведение курильщика и формирует образ его мысли, который прервать довольно сложно.
Для того чтобы избавиться от негативной привычки, нарколог порекомендовал обратить внимание на то, работают ли стереотипы о курении после еды или в случае пребывания в компании.
"Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять", – пояснил эксперт.
В случае же, если человек морально не готов бросить курить, он будет находить тысячи отговорок для того, чтобы это не делать, резюмировал Зыков.
Ранее специалисты выяснили, что длительный стаж курения негативно сказывается на работе легких, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам при заражении коронавирусом. Врач психиатр-нарколог Алексей Смышляев отмечал, что курение само по себе опасно, однако во время болезни и вовсе должно быть исключено.
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