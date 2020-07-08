Мужчины в 16 раз чаще женщин сталкиваются с раком гортани – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России рак глотки и гортани чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин. Специалисты отмечают, что это связано с тем, что многие представители сильного пола курят и употребляют алкоголь, сообщает News.ru.

В материале говорится, в 2018 российские мужчины сталкивались со злокачественными новообразованиями гортани в 16 раз чаще, чем женщины. Также, по данным Минздрава, мужчины в 7 раз чаще сталкивались и с опухолями глотки.

Как рассказал президент Противоракового общества РФ Давид Заридзе, такая тенденция наблюдается и в других странах. По его словам, мужчины чаще женщин ведут нездоровый образ жизни.

"Все злокачественные опухоли в большинстве своем являются заболеваниями позднего среднего и пожилого возраста. Однако могут встречаться и у более молодых людей. Заболеваемость и смертность от любой формы рака растет с возрастом и достигает максимума примерно в 70 лет, а потом стабилизируется", – пояснил Заридзе.

По словам специалиста, при раке глотки сначала возникают неприятные ощущения при глотании. Затем симптомы усиливаются.

Как стало известно ранее, в прошлом году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области. В этом регионе на 100 тысяч населения было выявлено 566,2 новых случая заболевания. На втором месте находится Брянская область и 556,2 случая, на третьем – Сахалинская область и 550,2 случая. Затем идут Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).

Ранее американские ученые рассказали, что недостаток или отсутствие физической активности могут быть связаны с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.

Помимо этого, ученые в США, изучив истории болезней около 300 пациентов, выяснили, что никотин помогает метастазам рака легких распространяться внутри мозга больных.