Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В прошлом году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области, сообщает RT со ссылкой на Минздрав. В этом регионе на 100 тысяч населения было впервые выявлено 566,2 случая заболевания.
На втором месте стоит Брянская область и 556,2 нового случая, на третьем – Сахалинская область и 550,2 случая. Затем идут Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1).
Высокая заболеваемость раком по сравнению с остальными регионами также зафиксирована в Орловской (546,9), Ярославской (543,4), Курской (537,7), Ивановской (534,2) областях и в городе Севастополе (532).
Самый низкий показатель зарегистрировали в Дагестане – 163,6 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, невысокие показатели зафиксировали в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).
В Москве уровень заболеваемости раком в 2019 году составил 385,3 случая на 100 тысяч населения, в Санкт-Петербурге – 506,5 случая.
Всего в России в прошлом году впервые выявили 640,4 тысячи случаев злокачественных новообразований. Это больше уровня 2018 года на 2,5%. Общий уровень заболеваемости составил 436,3 случая на 100 тысяч населения.
Доктор медицинских наук, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов считает, что рост числа впервые выявленных случаев связан с улучшением качества диагностики.
Также, по его мнению, на статистику влияет увеличение продолжительности жизни россиян – чем дольше живет человек, тем более длительно он получает воздействие различных экзо- и эндогенных канцерогенных факторов, из-за чего возрастает вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Ранее американские ученые рассказали, что недостаток или отсутствие физической активности могут быть связаны с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.
Помимо этого, ученые в США, изучив истории болезней около 300 пациентов, выяснили, что никотин помогает метастазам рака легких распространяться внутри мозга больных.
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