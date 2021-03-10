В ОП предложили запустить антиалкогольную социальную рекламу, направленную на женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член Общественной палаты (ОП) России, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 рассказал о ежегодном росте на 4–7% количества преступлений, совершенных женщинами в нетрезвом состоянии. В качестве профилактики таких преступлений он предложил адресную социальную рекламу.

"Алкоголизм как зависимость – мы каждый год бьем рекорды по потреблению алкоголя не только в России, но и в мире в целом среди женщин. Женское пиво, женские коктейли, реклама, красиво поставленная – это такая адресная реклама, ее много, становится все больше, она дает свои последствия", – рассказал Хамзаев.



Султан Хамзаев член Общественной палаты России, глава организации "Трезвая Россия" Есть такая тенденция у алкогольных корпораций, они женщин искусно подсаживают на потребление алкоголя. Ставка на женщин, потому что это продажи. Если женщина употребляет, то это значит, что она позитивно смотрит на потребление в целом. Ведь женщины всегда были ядром борьбы с последствиями употребления алкоголя во всем мире.

Рост количества женщин, употребляющих алкоголь, по словам Хамзаева, отлично показывает статистика. С каждым годом становится все больше представительниц прекрасного пола, страдающих алкоголизмом, психозами из-за употребления алкоголя, отмечает специалист.

"Особенно стоит обратить внимание на преступления, совершенные женщинами в состоянии алкогольного опьянения. Последнее время их количество тоже растет не только в России, но и в мире примерно на 4–7 процентов ежегодно", – заявил Хамзаев.

Он считает, что с этим можно и нужно бороться. И главное оружие в этой борьбе – просвещение.

"Мы выступаем за четкое информирование граждан. На каждой алкогольной бутылке должна быть нанесена справедливая информация о последствиях, до чего доводит употребление всего алкоголя, без разницы в градусе. Как с сигаретами сделано", – объяснил представитель ОП.





Султан Хамзаев член Общественной палаты России, глава организации "Трезвая Россия" Адресной социальной рекламы по защите здоровья от алкоголя, направленной на женщин, ее почти нет. Она нужна, ее необходимо делать. В вопросе защиты здоровья женщин мы коллективно не дорабатываем. Это надо расширять и укреплять.

В качестве главного лозунга Хамзаев предложил высказывание "Не пьющая женщина – здоровый ребенок". По словам специалиста, о том, как влияет употребление алкоголя еще до беременности на будущего ребенка, говорится недостаточно.

"С этим нужно работать, об этом нужно говорить, информировать и помогать женщинам более внимательно заботиться о своем здоровье", – подытожил Хамзаев.

Ранее в России предложили запретить занимать руководящие должности в организациях людям, страдающим алкоголизмом. С инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее предложение он планирует направить в Минтруд РФ.