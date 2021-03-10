В ОП предложили запустить антиалкогольную социальную рекламу, направленную на женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член Общественной палаты (ОП) России, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в беседе с Москвой 24 рассказал о ежегодном росте на 4–7% количества преступлений, совершенных женщинами в нетрезвом состоянии. В качестве профилактики таких преступлений он предложил адресную социальную рекламу.
"Алкоголизм как зависимость – мы каждый год бьем рекорды по потреблению алкоголя не только в России, но и в мире в целом среди женщин. Женское пиво, женские коктейли, реклама, красиво поставленная – это такая адресная реклама, ее много, становится все больше, она дает свои последствия", – рассказал Хамзаев.
Рост количества женщин, употребляющих алкоголь, по словам Хамзаева, отлично показывает статистика. С каждым годом становится все больше представительниц прекрасного пола, страдающих алкоголизмом, психозами из-за употребления алкоголя, отмечает специалист.
"Особенно стоит обратить внимание на преступления, совершенные женщинами в состоянии алкогольного опьянения. Последнее время их количество тоже растет не только в России, но и в мире примерно на 4–7 процентов ежегодно", – заявил Хамзаев.
Он считает, что с этим можно и нужно бороться. И главное оружие в этой борьбе – просвещение.
"Мы выступаем за четкое информирование граждан. На каждой алкогольной бутылке должна быть нанесена справедливая информация о последствиях, до чего доводит употребление всего алкоголя, без разницы в градусе. Как с сигаретами сделано", – объяснил представитель ОП.
В качестве главного лозунга Хамзаев предложил высказывание "Не пьющая женщина – здоровый ребенок". По словам специалиста, о том, как влияет употребление алкоголя еще до беременности на будущего ребенка, говорится недостаточно.
"С этим нужно работать, об этом нужно говорить, информировать и помогать женщинам более внимательно заботиться о своем здоровье", – подытожил Хамзаев.
Ранее в России предложили запретить занимать руководящие должности в организациях людям, страдающим алкоголизмом. С инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее предложение он планирует направить в Минтруд РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: