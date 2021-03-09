В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности

Фото: depositphotos/belchonock
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров планирует направить в Минтруд и правительство предложение о запрете в РФ занимать руководящие должности в организациях людям, страдающим алкоголизмом, сообщает News.ru.
Он отмечает, что жизнь коллектива зависит именно от профессионализма и личных качеств любого руководителя. Если ответственный кадр мучается похмельем и не способен к эффективной работе, то говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится.
"Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения", – сказал Петров.
Общественник полагает, что соответствующие поправки в закон о труде позволят усложнить приход алкоголика на любую руководящую позицию.
Ранее в Общественной палате предложили усложнить доступ граждан к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов, в том числе к водке.
"Жизнь в большом городе": "алкогольная репрессия"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: