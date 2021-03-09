В России предложили запретить алкоголикам занимать руководящие должности

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров планирует направить в Минтруд и правительство предложение о запрете в РФ занимать руководящие должности в организациях людям, страдающим алкоголизмом, сообщает News.ru.

Он отмечает, что жизнь коллектива зависит именно от профессионализма и личных качеств любого руководителя. Если ответственный кадр мучается похмельем и не способен к эффективной работе, то говорить о надлежащем исполнении обязанностей не приходится.

"Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения", – сказал Петров.

Общественник полагает, что соответствующие поправки в закон о труде позволят усложнить приход алкоголика на любую руководящую позицию.

Ранее в Общественной палате предложили усложнить доступ граждан к алкогольной продукции крепостью выше 15 градусов, в том числе к водке.