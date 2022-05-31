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Общество

09:40

Нарколог предупредил об опасности эпизодического курения сигарет

общество

Фото: depositphotos/grafvision

Заведующий центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев предупредил, что эпизодическое курение сигарет формирует зависимость в течение полугода-года.

"Я уже давно в медицине, в наркологии, хочу подчеркнуть, что всего 5–7% людей могут курить эпизодически, "по праздникам". У них совсем не формируется зависимость или она формируется очень медленно, у всех остальных в течение от 6 месяцев до одного года формируется зависимость", – приводит слова Кутушева РИА Новости.

Нарколог подчеркнул, что зависимость от никотина формируется быстрее, чем от алкоголя или наркотиков.

Ранее нарколог и психиатр Алексей Казанцев объяснил, как можно избавиться от пристрастия к курению. По его словам, можно прибегнуть к психотерапии и иглорефлексотерапии. Нарколог добавил, что в некоторых случаях пациентам помогает чтение тематической литературы. Кроме того, можно пользоваться специальными пластырями и спреями.

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