Врач назвала два самых грозных симптома у курильщиков

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что утренний кашель с мокротой и постоянная одышка у курильщиков могут говорить о наличии хронической обструктивной болезни легких.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он был установлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его цель – привлечь внимание к глобальной проблеме курения и смертельным последствиям употребления табака.

"Хроническая обструктивная болезнь легких – это когда под влиянием компонентов табачного дыма разрушаются стенки легочных альвеол. То есть та самая дыхательная ткань, тот дыхательный эпителий, с помощью которого происходит газообмен у нас в легких", – объясняет Чернышова.

На наличие этого заболевания указывает несколько признаков. Один из них – так называемый утренний кашель курильщика, говорит специалист. "Человек встает утром, меняет положение тела и долго кашляет с выделением мокроты", – рассказывает терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Второй самый грозный признак – появление одышки при небольшой физической нагрузке. То есть если раньше человек спокойно поднимался по лестнице, например на пятый этаж, то потом стал подниматься только до третьего, ему нужно остановиться отдышаться, затем – только до второго. Даже при ходьбе по ровной местности появляется одышка.

"Улучшений практически не бывает. Что разрушилось, то разрушилось. Нам главное – не допустить дальнейшего ухудшения. А каждая простуда, каждое обострение заболевания еще больше ухудшает ситуацию, как по лестнице, ведущей вниз, еще на одну ступеньку ниже", – говорит Чернышова.

Чтобы спасти то, что еще можно сохранить, специалист советует отказаться от курения, обязательно соблюдать рекомендации врача и не прерывать лечение. Если же продолжить потакать вредной привычке, то все может закончиться печально, предупреждает эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт В дальнейшем человек не сможет выйти из квартиры, у него одышка возникает даже при попытке дойти до кухни или до туалета. Ему дают кислородный баллон, он дышит в этот баллон. Все время чувствует одышку, и постепенно его жизненная емкость легких все уменьшается и уменьшается. В конце концов человек умирает от дыхательной недостаточности.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал верный способ избавиться от зависимости от курения. По мнению эксперта, главное в этом вопросе – не сдаваться, если предыдущая попытка оказалась неудачной. Специалист также отметил, что опасность для здоровья в одинаковой степени представляют как сигареты, так и сигары с вейпами.