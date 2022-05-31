Врач назвала два самых грозных симптома у курильщиков

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что утренний кашель с мокротой и постоянная одышка у курильщиков могут говорить о наличии хронической обструктивной болезни легких.
Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он был установлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его цель – привлечь внимание к глобальной проблеме курения и смертельным последствиям употребления табака.
"Хроническая обструктивная болезнь легких – это когда под влиянием компонентов табачного дыма разрушаются стенки легочных альвеол. То есть та самая дыхательная ткань, тот дыхательный эпителий, с помощью которого происходит газообмен у нас в легких", – объясняет Чернышова.
На наличие этого заболевания указывает несколько признаков. Один из них – так называемый утренний кашель курильщика, говорит специалист. "Человек встает утром, меняет положение тела и долго кашляет с выделением мокроты", – рассказывает терапевт.
"Улучшений практически не бывает. Что разрушилось, то разрушилось. Нам главное – не допустить дальнейшего ухудшения. А каждая простуда, каждое обострение заболевания еще больше ухудшает ситуацию, как по лестнице, ведущей вниз, еще на одну ступеньку ниже", – говорит Чернышова.
Чтобы спасти то, что еще можно сохранить, специалист советует отказаться от курения, обязательно соблюдать рекомендации врача и не прерывать лечение. Если же продолжить потакать вредной привычке, то все может закончиться печально, предупреждает эксперт.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун назвал верный способ избавиться от зависимости от курения. По мнению эксперта, главное в этом вопросе – не сдаваться, если предыдущая попытка оказалась неудачной. Специалист также отметил, что опасность для здоровья в одинаковой степени представляют как сигареты, так и сигары с вейпами.
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