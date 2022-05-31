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Общество

18:53

Эксперт рассказал о последствиях табачной зависимости

общество

Фото: depositphotos/5seconds

Вся никотиносодержащая продукция отбирает у человека волю и здоровье. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Российской ассоциации общественного здоровья, эксперта ВОЗ Андрея Демина.

Он рассказал, что производители пытаются навязать обществу тезис о существовании менее и более вредной продукции. Однако, отметил специалист, такие доводы – "совершенно абстрактная тема".

"Если посмотреть эволюцию, то они сначала внедряют сигареты с фильтром как менее вредные, потом внедряли тонкие сигареты, потом ароматизированные сигареты, потом появилась новая продукция никотиносодержащая. Все время они выходят с идеей, что якобы заботятся о здоровье", – подчеркнул Демин.

По его словам, при потреблении табачной продукции поражаются все органы. В их числе мозг, глаза, кожа, дыхательная и пищеварительная системы, кровеносные сосуды, мочевой пузырь, молочные железы и другие. Кроме того, сказал Демин, у потребителей этой продукции импотенция наступает на 10 лет раньше.

"Нельзя относиться к этому как к какой-то привычке, баловству. Это конкретная хроническая болезнь. Еще более досадно, что чаще всего она начинается в детстве по достижении возраста 18 лет", – добавил эксперт.

Он рекомендовал не начинать потреблять табачную продукцию либо же как можно скорее избавиться от этой привычки.

Ранее заведующий центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев рассказал, что эпизодическое курение сигарет формирует зависимость в течение полугода-года. При этом он отметил, что курить таким образом могут лишь 5–7% людей.

"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о вреде курения

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