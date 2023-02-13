МВД РФ объявило в розыск блогера Некоглая

Фото: телеграм-канал Nekolglai

Блогера Некоглая (Николай Лебедев) объявили в розыск, следует из базы министерства внутренних дел России.

"Лебедев Николай, 11 ноября 2000 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", – говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивают блогера, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что против Некоглая возбудили уголовное дело за клевету в адрес директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

По словам общественной деятельницы, блогер "откровенно врал" и клеветал о ее работе в Лиге, а после начал угрожать убийством. Мизулина поделилась, что ее уже вызывали на допрос в качестве потерпевшей.

В начале ноября 2023 года глава Лиги безопасного интернета призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить видео Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ. Мизулина не оценила ролик блогера, на котором он изображал бойца, отбившего руками атаки дрона.

На следующий день стало известно о задержании Некоглая. Суд наказал блогера за нарушение миграционного законодательства штрафом в размере 5 000 рублей и административным выдворением за пределы территории РФ.

Мосгорсуд отклонил жалобу на штраф в 5 тыс рублей защиты блогера Некоглая

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