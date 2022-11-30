Уголовное дело возбудили после нападения охранника на журналистов "России 24" в Москве

Фото: телеграм-канал "Вести. Дежурная Часть"

Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста телеканала "Россия 24". Об этом сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Дело возбудили по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". По версии правоохранителей, в среду, 30 ноября, съемочная команда программы "Вести. Дежурная часть" прибыла на съемку репортажа о работе одной из частных обслуживающих компаний на улице Петра Романова на юго-востоке столицы.

Во время съемок мужчина, который находился в здании, напал на корреспондента. В телеграм-каналах распространился ролик, на кадрах которого можно увидеть, что злоумышленник одет в форму охранника.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против женщины, которая побила родную дочь за неумение креститься и отказ ходить в церковь в ХМАО. Отмечалось, что власти помогут женщине впоследствии трудоустроиться, а также окажут содействие в "корректировке стиля родительского поведения".

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