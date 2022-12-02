Суд арестовал мужчину, применившего силу к корреспонденту "Вести. Дежурная часть"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Мужчина, применивший силу к корреспонденту программы "Вести. Дежурная часть", арестован. Дело рассматривал Лефортовский суд столицы, передает РИА Новости.

Уточняется, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса России. Мужчина будет находится под стражей до 30 января 2023 года.

По версии правоохранителей, в среду, 30 ноября, съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала на съемку репортажа о работе одной из частных обслуживающих компаний на улице Петра Романова на юго-востоке Москвы.

Во время съемок мужчина, который находился в здании, напал на корреспондента. В телеграм-каналах распространился ролик, на кадрах которого можно увидеть, что злоумышленник одет в форму охранника.



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