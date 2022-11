AP уволило журналиста, сообщившего о падении в Польше российской ракеты – СМИ

Фото: AP Photo/Polish Police via AP

Корреспондента Associated Press Джеймс ЛаПорта уволили из агентства за заметку о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежали России, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В своей новости агентство ссылалось на высокопоставленного представителя американской разведки. Тот утверждал, что российские ракеты пересекли территорию Польши, в результате чего погибли два человека. Эту информацию начали распространять другие СМИ.

Позже Associated Press удалило новость, подчеркнув, что ракеты производились Россией, но, скорее всего, были выпущены Украиной. По информации The Washington Post, в редакции Associated Press проводилось внутреннее расследование.

В AP отрицали, что новость исходила от самого ЛаПорты. По словам представителя агентства Лорен Истон, Associated Press следует собственным строгим стандартам, а при нарушении принимаются необходимые меры. При этом, как отмечает The Washinton Post, во время подготовки новости произошла некоторая путаница и непонимание.

Выяснилось, что корреспондент AP сообщил о словах американского чиновника, после чего редактор уточнил, нужно ли перед публикацией дождаться подтверждения из другого источника или сообщения от официальных лиц Польши. Второй редактор отметила, что опубликовала бы имеющуюся информацию, предположив, что представитель американской разведки не мог ошибиться в этом.

15 ноября в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упал снаряд. Из-за этого погибли два человека.

Сначала Варшава обвинила в происшествии Россию, однако позже польский президент Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета была выпущена украинской системой ПВО.

Российская сторона инцидент назвала преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.

