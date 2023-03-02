ФАС предложила скорректировать время рекламы алкоголя в теле- и радиопрограммах

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В России предложили скорректировать время рекламы алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила соответствующие поправки в закон о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Реклама вина, а также крепленого и игристого вина, произведенных в России из выращенного на территории страны винограда, может распространяться только с предупреждением о вреде его чрезмерного потребления. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади", – отмечается в материале.

В ФАС обратили внимание на то, что при выпуске аудиорекламы не получается точно рассчитать, сколько времени должно занимать сообщение о вреде спиртных напитков. В связи с этим ведомство призывает определить минимальный временной промежуток для таких предупреждений.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал убрать алкогольную продукцию от касс в российских магазинах. По его мнению, для продажи спиртных напитков нужно открывать специальные магазины. Нилов обратил внимание на то, что такая практика существует за рубежом.

Он подчеркнул, что соответствующие поправки должны быть внесены в российское законодательство.



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