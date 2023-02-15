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Новости

15 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": янтарь на 4 млн рублей изъяли у пассажирки аэропорта Домодедово

"Московский патруль": янтарь на 4 млн рублей изъяли у пассажирки аэропорта Домодедово

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Пассажирка рейса Москва – Дубай не смогла улететь своим рейсом из-за чемодана, набитого янтарем. Его дама пыталась вывести из России нелегально, но попытку пресекли сотрудники таможни в Домодедово.

Шесть полимерных пакетов были до отказа набиты бусинами из обработанного янтаря. Женщина рассчитывала на то, что пройдет зеленый коридор без досмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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