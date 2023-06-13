С начала СВО на транспортных объектах в России пресекли 28 терактов и диверсий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб пресекли 28 терактов и диверсий на объектах транспорта в России с февраля 2022 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников.

Указанные данные были озвучены на заседании комиссии по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта в России в условиях проведения спецоперации.

"С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", – цитирует председателя НАК ТАСС.

До этого сообщалось, что с начала СВО в России пресекли 118 террористических преступлений с участием молодых людей. Речь шла о вербовке в террористические организации, публичных призывах и захвате заложников. Как сообщил тогда Бортников, каждая подобная попытка изучается детально с выработкой профилактических мер.



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