В России предотвратили 64 теракта за 2022 год

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В 2022 году в России удалось предотвратить 64 теракта. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращены 64 теракта и 54 преступления террористической направленности", – говорится в сообщении комитета.

В категорию преступлений террористической направленности входят не только установленные факты по подготовке терактов, но и вербовка людей в террористические организации, а также призывы к запрещенной деятельности, захват заложников и так далее.

По данным ведомства, в прошлом году удалось пресечь деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атакой террористов действия украинских диверсантов в Брянской области. Песков добавил, что президент России Владимир Путин получал постоянные доклады от глав ведомств в связи с произошедшим.

Песков заявлял, что все необходимые квалификации нападению украинских диверсантов на жителей сел в Брянской области были даны.



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