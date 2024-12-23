Ячейка экстремистской группировки "Таблиги Джамаат" выявлена в Ростовской области

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Силовики в Ростовской области пресекли деятельность ячейки международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат" (организация признана экстремистской и террористической, запрещена в России). Об этом РИА Новости рассказал представитель УФСБ по региону.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники под видом религиозной группы вовлекали мусульман в Ростовской области в экстремистскую деятельность, организовывали собрания последователей, внушали ложную точку зрения о неисполнении российского закона, в том числе отрицая необходимость участия мусульман в спецоперации.

Участники этого объединения оправдывали деятельность террористических организаций в Северном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а руководство данной ячейки не раз направлялось в иностранные лагеря, где получало ложные нетрадиционные религиозные знания.

В результате на организатора и четырех представителей ячейки завели уголовные дела по статье об организации деятельности экстремистской группировки. Во время обысков была изъята экстремистская литература и личные записи фигурантов дела, подтверждающие их причастность к вменяемым преступлениям. Их уже арестовали.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), с начала прошлого года в Северном Кавказе предотвратили 37 преступлений террористической направленности. Их готовили члены ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и лица, завербованные спецслужбами Украины.

