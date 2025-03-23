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23 марта, 13:15

Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО

Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в ТиНАО

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Авария произошла на Киевском шоссе в ТиНАО. Как сообщили в МВД, на 32-м километре трассы в районе аэропорта "Внуково" столкнулись сразу четыре автомобиля.

Два человека пострадали, они направлены в городские клинические больницы. Еще двоих осматривают медики, решается вопрос о госпитализации. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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