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22 марта, 23:15

Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе

Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе

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Два человека пострадали в результате аварии на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, сообщили в МВД. ДТП произошло на внешней стороне 84-го километра кольца: там столкнулись два автомобиля. 

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах аварии. На данный момент автомобилистам приходится объезжать место происшествия. В связи с этим на дороге наблюдается затрудненное движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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