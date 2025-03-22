Два человека пострадали в результате ДТП на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе

Два человека пострадали в результате аварии на МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, сообщили в МВД. ДТП произошло на внешней стороне 84-го километра кольца: там столкнулись два автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах аварии. На данный момент автомобилистам приходится объезжать место происшествия. В связи с этим на дороге наблюдается затрудненное движение.

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