Три человека пострадали при наезде машины скорой помощи на остановку в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Три человека пострадали после того, как машина скорой помощи врезалась в остановку на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передает ТАСС.

В списке пострадавших – водитель и пассажир скорой помощи, а также пешеход, который стоял рядом с остановкой.

В ведомстве указали, что скорая помощь врезалась в остановку из-за того, что водитель транспортного средства при осуществлении маневра потерял управление и наехал на препятствие.

О столкновении автомобиля скорой помощи с остановкой общественного транспорта в столичном районе Чертаново вечером 28 марта сообщили СМИ. ДТП произошло около дома № 30 по Кировоградской улице. На месте происшествия задействованы оперативные службы.

