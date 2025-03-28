28 марта, 20:29Происшествия
Три человека пострадали при наезде машины скорой помощи на остановку в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Три человека пострадали после того, как машина скорой помощи врезалась в остановку на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передает ТАСС.
В списке пострадавших – водитель и пассажир скорой помощи, а также пешеход, который стоял рядом с остановкой.
В ведомстве указали, что скорая помощь врезалась в остановку из-за того, что водитель транспортного средства при осуществлении маневра потерял управление и наехал на препятствие.
О столкновении автомобиля скорой помощи с остановкой общественного транспорта в столичном районе Чертаново вечером 28 марта сообщили СМИ. ДТП произошло около дома № 30 по Кировоградской улице. На месте происшествия задействованы оперативные службы.
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