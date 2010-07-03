Россияне установили рекорд мобильного интернет-трафика

В начале 2019 года в России установлен рекорд по потреблению трафика через мобильный интернет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минкомсвязи.
По данным издания, объем потребленного трафика превысил показатели прошлого года в 1,5 раза – 3,3 миллиарда гигабайт. В то же время в использовании голосовой связи (без учета голосовых сервисов наподобие WhatsApp или Skype) наблюдается спад на уровне трех процентов – 108,5 миллиарда минут.
Рост потребления трафика связывают с увеличением количества смартфонов – их проникновение составляет 60 процентов.
Стоимость мобильной связи в РФ выросла впервые с 2017 года. Средняя цена минимального тарифа в стране с декабря по май увеличилась на три процента – с 255 до 262 рублей в месяц. Причины явления, по мнению экспертов, – рост налога на добавленную стоимость (НДС), прекращение ценовых войн в регионах, отмена внутрисетевого роуминга и необходимость операторов компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Ранее сообщалось, что национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России. Постановление подписал 27 мая Дмитрий Медведев. Документ распространил принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.
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