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10:03

Россияне установили рекорд мобильного интернет-трафика

технологии

10:03

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

В начале 2019 года в России установлен рекорд по потреблению трафика через мобильный интернет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Минкомсвязи.

По данным издания, объем потребленного трафика превысил показатели прошлого года в 1,5 раза – 3,3 миллиарда гигабайт. В то же время в использовании голосовой связи (без учета голосовых сервисов наподобие WhatsApp или Skype) наблюдается спад на уровне трех процентов – 108,5 миллиарда минут.

Рост потребления трафика связывают с увеличением количества смартфонов – их проникновение составляет 60 процентов.

Стоимость мобильной связи в РФ выросла впервые с 2017 года. Средняя цена минимального тарифа в стране с декабря по май увеличилась на три процента – с 255 до 262 рублей в месяц. Причины явления, по мнению экспертов, – рост налога на добавленную стоимость (НДС), прекращение ценовых войн в регионах, отмена внутрисетевого роуминга и необходимость операторов компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

Ранее сообщалось, что национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России. Постановление подписал 27 мая Дмитрий Медведев. Документ распространил принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге.

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