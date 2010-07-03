В России выросли тарифы на мобильную связь

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Стоимость мобильной связи в РФ выросла впервые с 2017 года, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review и данные Росстата.

Согласно данным аналитиков, средняя цена минимального тарифа в стране с декабря по май увеличилась на три процента – с 255 до 262 рублей в месяц. Росстат при этом отмечает еще больший рост цен на связь – с 270,2 до 341,1 рубля.

Причины явления, по мнению экспертов, – рост налога на добавленную стоимость (НДС), прекращение ценовых войн в регионах, отмена внутрисетевого роуминга и необходимость операторов компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.

Ранее сообщалось, что национальный и внутрисетевой роуминг отменены в России. Постановление подписал 27 мая Дмитрий Медведев. Документ распространил принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге. МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2 подтвердили, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.

Эксперты прогнозировали подорожание услуг операторов в конце весны – начале лета. Директор МФК "Займер" Роман Макаров указывал, что цены увеличатся на кабельное телевидение, услуги интернет-провайдеров и сотовой связи, так как значительных затрат требует выполнение условий новых антитеррористических и антиэкстремистских законов.

