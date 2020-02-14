В России предлагают ввести замену паспорта после 60 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести процедуру замены паспорта по достижению гражданином 60-летнего возраста, сообщает News.ru.

Свою инициативу он объяснил тем, что внешний облик человека после 45 лет может значительно измениться. Кроме того, Петров считает, что практика выдачи бессрочного паспорта по достижении 45-летнего возраста является устаревшей.

Необходимость получения нового паспорта после 60 лет он связал с ростом продолжительности жизни и изменением пенсионного законодательства.

Ранее стало известно, паспорт какой страны считается самым привлекательным в мире. Согласно исследованию швейцарской фирмы Henley&Partners, лидером рейтинга стала Япония. Россия заняла в списке лишь 51-е место.