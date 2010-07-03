Полицейские задержали подозреваемого в использовании поддельного паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центр госуслуг "Мои документы" района Нагатинский затон обратился заявитель, чей паспорт вызвал подозрение у одной из сотрудниц. Как отказалось, мужчина выдавал себя за другого человека и находился в федеральном розыске с 2009 года. Об этом говорится на сайте УВД по ЮАО ГУ МВД по Москве.

Посетитель хотел в рамках жизненной ситуации "Перемена имени" оформить "одним пакетом" СНИЛС, ОМС и ИНН.

Бдительная сотрудница сообщила о произошедшем руководству центра. Информацию передали в полицию. В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Документ отправили на исследование, которое установило, что паспорт имеет признаки подделки.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что первую партию электронных паспортов в России планируют изготовить в первой половине 2020 года. По словам вице-премьера Максима Акимова, в указанный срок выпустят первые 100 тысяч изделий. В этом же году будет запущено мобильное приложение, которое "будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется".

Как ранее сообщал Акимов, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется в разы дороже. При этом криптозащита, чипы и программное обеспечение документов будут полностью российскими.

Паспорт будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном. Он будет содержать всю основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН.

