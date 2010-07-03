Первую партию электронных паспортов изготовят в начале 2020 года

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Первую партию электронных паспортов в России планируют изготовить в первой половине 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на встрече с Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Акимова, в указанный срок выпустят первые 100 тысяч изделий. В этом же году будет запущено мобильное приложение, которое "будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется".

Также вице-премьер попросил разрешение у Путина на проведение общенационального конкурса, чтобы выбрать дизайн современного электронного паспорта. По его словам, это должно быть "современное решение, красивое", поддержанное народом.

Как ранее сообщал Акимов, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется в разы дороже. При этом криптозащита, чипы и программное обеспечение документов будут полностью российскими.

Паспорт будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном. Он будет содержать всю основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН.

