В Кремле отвергли предложение ввести доступ в интернет по паспорту

12:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Обязательная регистрация по паспорту для входа в интернет приведет к нарушению прав граждан. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие предложения, которые прозвучали в Госдуме и Совете Федерации. Об этом сообщает ТАСС.
"Конечно станет (цензурой. – Прим. ред.), конечно нарушает (права. – Прим. ред.)", – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков ранее предложил ввести на территории России обязательную регистрацию для граждан при доступе к интернету. Уточняется, что регистрация несовершеннолетних должна осуществляться по документам их родителей либо законных представителей. По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом.
Предполагалось, что это позволит персонифицировать действия пользователя и предотвратить неправомерные действия в интернете.
Летом глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о поправках в закон о национальной платежной системе, согласно которым пополнить электронные кошельки россияне смогут только после идентификации личности при помощи банковского счета.
Согласно изменениям, Банк России получит возможность запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы информацию, в том числе персональные данные.
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