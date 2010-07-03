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Москва 24

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Общество

12:05

Россиян предложили пускать в интернет по паспорту

власть общество технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту. Автор инициативы – глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, передает ТАСС.

"Мы предлагаем ввести на территории РФ обязательную регистрацию для граждан при доступе к интернету. Любой гражданин, желающий воспользоваться интернетом на территории России, должен будет предоставить электронную версию документа, удостоверяющего его личность", – сообщил он.

Он отметил, что регистрация несовершеннолетних должна осуществляться по документам родителей либо законных представителей. По мнению Янсукова, тот же принцип должен действовать в местах публичного пользования интернетом. Все это позволит персонифицировать действия пользователя и предотвратить его неправомерные действия в Сети. Предложение не является новаторским, отметил Янсуков. Он привел в пример, что в Австрии со следующего года обяжут пользователей указывать свои настоящие имена через регистрацию по номеру телефона.

В комитете Госдумы по информационной политике подчеркнули, что готовы инициировать дискуссию об этом, но считают, что важно сначала узнать мнение россиян.

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