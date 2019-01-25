Публикации в Сети планируют разрешить только по паспорту

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В Госдуме предложили обязать всех, кто хочет размещать публикации в интернете, идентифицироваться по паспорту. С такой инициативой выступил представитель думского комитета по финансовому рынку Евгений Шулепов. Он считает необходимым внести ее в виде поправок к законопроекту о запрете на фейковые новости.

"Все должны точно знать, что за публикацией стоит не какой-то фейк, а конкретный человек с конкретной фамилией", – пояснил депутат. По его мнению, в этом случае каждый пользователь Сети станет "осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет".

"Сейчас глупость написал – и с гуся вода", – цитирует Шулепова Агентство "Москва". Чтобы изменить ситуацию, парламентарий предлагает ввести механизм идентификации интернет-пользователей, например, регистрацию по паспорту.

В то же время, подчеркнул депутат, идентификация потребуется только для размещения информации, а не для поиска и сбора сведений. "Интернетом можно будет пользоваться всем – смотреть фильмы, читать информацию и так далее, но размещать что-либо можно будет только зарегистрировавшись", – заявил Шулепов.

Депутат также разъяснил, как в случае принятия поправок будут публиковать посты россияне младше 14 лет. По его мнению, "ребенок может быть зарегистрирован вместе с мамой, папой, дедушкой, бабушкой или оставлять те же комментарии под их регистрацией".

Накануне Госдума поддержала штрафы до 1 миллиона рублей за размещение в Сети фейковых новостей. Законопроект предусматривает введение штрафов для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц. Юридических лиц предлагают наказывать штрафом в размере от 400 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.