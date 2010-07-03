Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

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Эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) назвали самые подделываемые в Российской Федерации документы. Об этом сообщает RT.

Наиболее часто нотариусы выявляют поддельные доверенности. Их число составляет от 55 до 65 процентов от общего количества фальшивых документов, которые попадают к специалистам. Значительная часть из них касается сделок с недвижимостью.

От 15 до 20 процентов поддельных документов составляют нотариально удостоверенные переводы, в которых указаны искаженные данные. Подобные фальсификации встречаются в документах об образовании, переводах паспортов.

Топ-3 по объемам подделок замыкает общность завещаний, договоров купли-продажи и других документов.

"Благодаря созданию электронного нотариата, когда все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС), стало возможным оперативно проверять предоставляемые им документы", – прокомментировала информацию председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина.

В столичном управлении Росреестра рассказали, как предотвратить мошенничество с недвижимостью. Организация осуществляет многоступенчатую систему анализа документов, а также рассматривает заявления от граждан.

