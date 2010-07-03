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Безопасность

13:36

В Росреестре рассказали, как защитить недвижимость от мошенничества

безопасность общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном управлении Росреестра рассказали о мерах, которые позволят предотвратить мошенничество с недвижимостью.

Сотрудники ведомства проводят анализ всех представленных документов для защиты имущественных прав граждан. Если у регистратора возникают сомнения, то он направляет запрос о предоставлении дополнительной информации или принимают решение об отказе в регистрации прав собственности. В случае отказа материалы отправляют в полицию для проведения проверки.

В Росреестр также можно подать заявление о невозможности регистрации перехода недвижимости без личного участия владельца. Такая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости. Она становится основанием для возврата без рассмотрения документов, поданных в том числе и нотариусами.

Ранее сообщилось, что с начала ноября в России владельцам недвижимости будут приходить уведомления, если кто-то подаст заверенные их электронной подписью документы для проведения операций по передаче собственности. Собственник получит уведомление на свою электронную почту, если кто-то подаст электронные документы в орган регистрации для совершения операций с недвижимостью.

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