Россиян уведомят о подаче заверенных их электронной подписью документов

Фото: depositphotos/luckybusiness

С начала ноября в России владельцам недвижимости начнут приходить уведомления, если кто-то подаст заверенные их электронной подписью документы для проведения операций по передаче собственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас для проведения дистанционных сделок владелец недвижимости должен подать письменное заявление в ЕГРН. По новым правилам, собственник получит уведомление на свою электронную почту, если кто-то подаст электронные документы в орган регистрации для совершения операций с недвижимостью.

Подобные изменения помогут избежать незаконного присвоения имущества, даже если документы подаст доверенное лицо. Подделать электронную подпись нельзя. Мошенники могут только подписать документ от чужого лица. Это возможно в том случае, если они получат сертификат электронной подписи, который выдал удостоверяющий центр.

Электронная подпись также позволяет подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль и принимать участие в электронных торгах.

Ранее мошенники оставили без квартиры 61-летнюю москвичку, оформив за нее электронную цифровую подпись.

