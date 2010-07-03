Дело возбудили после сбыта поддельного удостоверения сотрудника СК

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правоохранители выясняют личность изготовителя и сбытчика поддельного удостоверения высокопоставленного сотрудника СК РФ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, в конце 2017 года неизвестный у станции "Охотный Ряд" в центре столицы продал 32-летнему жителю Краснодара поддельное удостоверение на имя помощника заместителя главы СК по особым поручениям.

В июле Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающие ответственность за подделку документов. За подделку паспорта гражданина или удостоверения личности злоумышленникам грозит до трех лет ограничения или лишения свободы, а также принудительные работы.

В феврале в столичном регионе полицейские задержали подозреваемых в торговле лицензиями на право управление самолетами. Незаконный бизнес был замаскирован под работу авиационного центра.

