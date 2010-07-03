Путин подписал законы об ужесточении наказания за подделку документов

Пакет законов, предусматривающий усиление ответственности за подделку документов, подписан президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Подделка паспорта и удостоверения личности, а также сбыт таких документов выводятся в отдельный состав преступления с возможным наказанием в виде лишения свободы до трех лет.
Также вводится часть, предусматривающая ответственность за приобретение, хранение, перевозку и использование заведомо поддельных паспорта, удостоверения, штампов, печатей или бланков. Максимальное наказание за подобное – до одного года лишения свободы.
Еще один закон ужесточает административную ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения носителей изображения Государственного герба РФ (бланки, печати). Санкции возрастают до 1–3 тысяч рублей. При этом вводятся штрафы от 3 до 5 тысяч за повторное нарушение.
Увеличены штрафы и за представление заведомо ложных сведений для получения российского и заграничного паспортов. Гражданам придется выплатить до 3–5 тысяч рублей, должностным лицам – до 5–10 тысяч.
Согласно данным министерства внутренних дел, в 2017 году выявили более десяти тысяч фактов предоставления поддельных документов. А по состоянию на июнь прошлого года таких случаев зафиксировали почти 19 тысяч.
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