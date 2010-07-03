Россиян предупредили о фейковых приложениях FaceApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила о мошеннической схеме, направленной на пользователей FaceApp. Речь идет о поддельных версиях приложения с расширенным функционалом, сообщила пресс-служба компании.
"На волне возросшего интереса к FaceApp злоумышленники воспользовались ситуацией и начали распространять поддельные версии FaceApp Pro. В ряде случаев мошенники создали фальшивые сайты, на которых предлагается скачать бесплатную версию приложения. При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу. Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы", – сказано в сообщении.
Эксперты ESET обнаружили одно из таких мошеннических приложений FaceApp в магазине Google Play. Ссылка направляет на сервис mediafire.com, сообщает Агентство "Москва".
Также мошенники продвигали поддельные приложения через YouTube. На момент исследования один из YouTube-роликов имел более 150 тысяч просмотров. Число переходов по ссылке превысило 90 тысяч.
Специалисты советуют скачивать FaceApp из официальных магазинов Google Play и App Store и обращать внимание на комментарии пользователей, рейтинг и число загрузок.
FaceApp предназначена для ретуши фотографий. Программа позволяет изменить прическу, добавить улыбку или визуально изменить возраст. Ее разработала российская компания Wireless Lab. Недавно обновилась функция "состаривания".
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