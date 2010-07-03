Пластическая операция не помогла мошеннику скрыться от полиции

Супружеская пара собирала долги по поддельным документам
В Москве задержали мошенника, изменившего внешность после хищения денег в крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Волк отметила, что 56-летний мужчина вместе со своей 29-летней женой разработали схему хищения денежных средств со счетов различных фирм. Они предоставляли в суды поддельные документы, а после взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не было.
Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в банках, где были открыты счета потерпевших, а затем получали их с помощью подставных фирм и лицевых счетов граждан. По предварительным данным, общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.
"Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности, сделав круговую блефаропластику и лифтинг. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве супруги были задержаны в Московской области", – заявила Волк.
К настоящему времени в отношении задержанных было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчина был заключен судом под стражу, а женщина находится под домашним арестом.
Отмечается, что полицейские провели более 10 обысков в Москве, Подмосковье и в Сарове Нижегородской области, где проживали предполагаемые преступники. Во время обысков были изъяты поддельные документы, различные печати, почтовые штампы, а также мобильные телефоны и сим-карты, а также компьютеры и черновые записи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.