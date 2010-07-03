Пластическая операция не помогла мошеннику скрыться от полиции

Супружеская пара собирала долги по поддельным документам

В Москве задержали мошенника, изменившего внешность после хищения денег в крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Волк отметила, что 56-летний мужчина вместе со своей 29-летней женой разработали схему хищения денежных средств со счетов различных фирм. Они предоставляли в суды поддельные документы, а после взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не было.

Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в банках, где были открыты счета потерпевших, а затем получали их с помощью подставных фирм и лицевых счетов граждан. По предварительным данным, общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.

"Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности, сделав круговую блефаропластику и лифтинг. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве супруги были задержаны в Московской области", – заявила Волк.

К настоящему времени в отношении задержанных было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Мужчина был заключен судом под стражу, а женщина находится под домашним арестом.

Отмечается, что полицейские провели более 10 обысков в Москве, Подмосковье и в Сарове Нижегородской области, где проживали предполагаемые преступники. Во время обысков были изъяты поддельные документы, различные печати, почтовые штампы, а также мобильные телефоны и сим-карты, а также компьютеры и черновые записи.