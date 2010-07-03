Россиянам упростили оформление наследства

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С 5 июля вступают в силу изменения в правилах работы нотариусов о ведении наследственных дел.

Теперь нотариусы могут напрямую запросить у Кадастровой палаты информацию из государственного реестра о документах – основаниях регистрации вещного права наследодателя. До недавнего времени эта информация предоставлялась только по запросу правообладателя.

"Можно запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав", – говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты.

В конце мая в России появились новые виды наследования, которых прежде в законодательстве не было. Теперь супруги могут оформлять совместные завещания. Кроме того, появилась возможность заключать наследственные договоры.

Совместное завещание позволяет заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит. При обычных завещаниях, когда уходит из жизни один из супругов, приходится сначала делить совместную собственность, а затем уже решать вопрос о наследстве и наследниках.

С 1 февраля нотариусов обязали подавать в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в электронном виде. Для граждан услуга является бесплатной.

