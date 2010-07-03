Матвиенко предложила проанализировать цены на нотариальные услуги

Совет Федерации планирует проанализировать ценообразование нотариальных услуг, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
По ее словам, нужно привлечь специалистов для проведения анализа деятельности нотариусов. Стоимость нотариальных услуг, как отметила Матвиенко, увеличилась "до космических размеров".
"Кто-то это будет регулировать? Нотариально заверить, печать поставить у нотариуса – 28 тысяч рублей. Послушайте, 28 тысяч рублей – это надо пахать врачу месяц, чтобы заработать. Кто-то может обосновать, почему это стоит 28 тысяч рублей?", – приводит слова Матвиенко Агентство "Москва".
Ранее нотариусов предложили подключить к банковской базе биометрических данных. Законодатели обсуждали предложение разрешить и нотариусам пользоваться системой, содержащей биометрические данные клиентов. Это позволит быстро и достоверно распознать личность и избежать афер, связанных с подделкой документов. Кроме того, нотариальные услуги можно будет оказывать дистанционно.
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