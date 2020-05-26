Личные данные россиян удалят после отмены цифровых пропусков – глава Минкомсвязи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, удалят из государственных систем после ослабления пропускного режима, сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Он напомнил, что цифровые пропуска – обязательный элемент, поскольку без них во многих регионах невозможно выйти из дома. По его словам, в министерстве сразу оговорили, что цифровые пропуска – это временная мера, которая действует в период самоизоляции.

"После ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", – цитирует его ТАСС.

Накануне глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что личные данные москвичей, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне.

По его словам, согласие на обработку персональных данных является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Уточняется, что все данные, которые указываются при использовании портала для проверки пропусков, передаются в федеральные ведомства, которые применительно к документу являются третьими лицами.

С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа необходимо указать при оформлении цифрового разрешения на передвижение.

К пропуску также следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.