Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством РФ – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Личные данные москвичей, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне. С таким заявлением выступил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, согласие на обработку персональных данных является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера.

"Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом "О персональных данных", – рассказал Фурсин.

Уточняется, что все данные, которые указываются при использовании портала для проверки пропусков, передаются в федеральные ведомства, которые применительно к документу являются третьими лицами.

С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас. Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа необходимо указать при оформлении цифрового разрешения на передвижение.

К пропуску также следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.